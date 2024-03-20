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9:30, 20 марта 2024 года Орловским школьникам устроили инженерные каникулы В мероприятии участвуют ребята от 7 до 18 лет.



Фото: департамент образования Орловской области

Для школьников Орловской области организовали весенние инженерные каникулы. Инженерные каникулы – проект, который стартовал еще в 2019 году в технопарке "Кванториум" во дворце пионеров и школьников.



Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в мероприятии, помимо детей от 7 до 18 лет, принимают участие педагоги, ученые и представители реального сектора экономики. Ребята участвуют в мастер-классах и других активностях, слушают лекции. Открыт интерактивный музей науки, где собраны экспонаты, демонстрирующие физические, химические явления и математические закономерности.



Первые инженерные каникулы проходят с 16 по 24 марта. Всего в рамках интенсива для ребят проведут более 60 мероприятий, в которых поучаствуют не менее 720 человек.





Сергей Силаев



