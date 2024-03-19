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19:00, 19 марта 2024 года Под Орлом отремонтируют почти пять километров дорог Работы пройдут в рамках нацпроекта.



Фото: соцсети Андрея Клычкова

В Орловском муниципальном округе в 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" капитально отремонтируют 4,9 километра дорог.



По информации пресс-службы областного правительства, в порядок приведут следующие объекты:



• дорога в деревне Становое по улице Школьной - 0,8 км;

• дорога в деревне Шепино по улице Центральной - 0,4 км;

• улица Ленина в пгт. Знаменка - 0,65 км;

• улица Школьная в пгт. Знаменка - 0,55 км;

• "ж/д переезд (ул. Чешская) - д. Тайное" - д. Вязки - 2,5 км.



Подрядчики уже приступили к подготовительным работам. В ближайшее время в планах расчистить территории от кустарников, мусора, провести планировку площадей. Работы на дорогах начнутся тогда, когда наступит благоприятная погода.





Сергей Силаев



