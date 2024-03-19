вторник 19.03.2024 20:04:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

19:00, 19 марта 2024 года

Под Орлом отремонтируют почти пять километров дорог

Работы пройдут в рамках нацпроекта.

Фото: соцсети Андрея Клычкова

В Орловском муниципальном округе в 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" капитально отремонтируют 4,9 километра дорог.

По информации пресс-службы областного правительства, в порядок приведут следующие объекты:

• дорога в деревне Становое по улице Школьной - 0,8 км;
• дорога в деревне Шепино по улице Центральной - 0,4 км;
• улица Ленина в пгт. Знаменка - 0,65 км;
• улица Школьная в пгт. Знаменка - 0,55 км;
• "ж/д переезд (ул. Чешская) - д. Тайное" - д. Вязки - 2,5 км.

Подрядчики уже приступили к подготовительным работам. В ближайшее время в планах расчистить территории от кустарников, мусора, провести планировку площадей. Работы на дорогах начнутся тогда, когда наступит благоприятная погода.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.