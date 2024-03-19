Главная » Новости



15:02, 19 марта 2024 года В Орловской области началось весеннее половодье В данный момент подтоплений нет.



Фото: архив "Вести-Орел"

По информации орловского гидрометцентра, в связи с плюсовой температурой воздуха и снеготаянием с 18 марта в реках региона наблюдаются колебания уровней воды. Как заявили в управлении МЧС России по региону, можно считать, что весеннее половодье на Орловщине началось.



В данный момент подтоплений нет. Мониторинг ведется ежедневно.



Напомним, что паводок может затопить до 15 низководных мостов в Орловской области. Подтопления территорий возможны в Орле, Ливнах, Мценске, Орловском муниципальном округе, Мценском, Ливенском, Кромском, Залегощенском, Малоархангельском и Новосильском районах.



В Оке ожидается подъем уровня воды до уровня 700 – 900 сантиметров. Опасным в областной столице считается отметка в 931 сантиметр. Уровень воды, когда река выходит на пойму, составляет 750 сантиметров. В Зуше в Мценске ожидают показатель в пределах 680 – 920 сантиметров. Затопление поймы начинается при уровне 900 сантиметров. Опасный составляет 1180 сантиметров.



Есть вероятность поднятия уровня воды до опасных и критических показателей. В зону затопления могут попасть также жилые кварталы и пониженные участки местности.





