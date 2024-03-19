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18:00, 19 марта 2024 года В Орловской области тысячи граждан получили налоговые льготы Преференции предоставлены пенсионерам, инвалидам и бюджетным организациям.



Фото: архив "Вести-Орел"

С начала 2024 года почти 2,6 тысячи орловцев получили льготы по имущественным налогам. В основном речь идет о пенсионерах, предпенсионерах и инвалидах.



Налоговые льготы предоставлены и 600 бюджетным организациям в сфере образования, культуры, искусства, физкультуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Орловской области.



В основном льготы предоставляют в автоматическом режиме. Однако некоторым категориям граждан все же необходимо написать заявление. Это одинокие пенсионеры, военнослужащие, пенсионеры ФСО РФ, МВД и Росгвардии, владельцы сельскохозяйственной техники и индивидуальные предприниматели.



Подать заявление и документы, подтверждающие право на льготу, рекомендуют не позднее 1 апреля 2024 года. Сделать это можно в любом налоговом органе, через МФЦ, с помощью личного кабинета налогоплательщика, по ТКС или по почте.











Вести-Орёл



