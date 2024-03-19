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17:30, 19 марта 2024 года Ремонт Дворянского гнезда в Орле планируют возобновить в мае Работы выполняет ООО "ТСК Элитный Сад".







Ремонт ландшафтного сквера Дворянское гнездо и близлежащей территории выполнен на 77%. Работы стоимостью почти 120 миллионов рублей выполняет ООО "ТСК Элитный Сад".



Ранее орловцев переполошила отслаивающаяся шпатлевка. Субподрядчик сообщил, что последний слой просто не успел высохнуть. При наступлении хорошей погоды замечания оперативно устранят.



До полного завершения работ необходимо уложить асфальт на велодорожках, тротуарную плитку и дождеприемные лотки на входной группе, провести озеленение, смонтировать лестницу, закончить освещение и видеонаблюдение, проложить тропиночную сеть в районе габионов, установить малые архитектурные формы.



Работы по продолжению реконструкции сквера планируют начать в мае. Сейчас объект готов на 77%.





Антон Сорокин



