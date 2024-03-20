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9:00, 20 марта 2024 года В Орле открылась фотогалерея историй о победах над онкологией В экспозиции – портреты женщин, поборовших болезнь.







В Орловском областном онкологическом диспансере впервые открылась фотогалерея. В экспозиции – портреты женщин, которые в разное время победили рак. Цель выставки под названием "Содействие жизни" – дать надежду тем пациентам, которые только услышали диагноз.



Главные героини – волонтеры благотворительного фонда помощи онкобольным и их близким. Они частые гости в отделениях диспансера, где поддерживают пациентов, рассказывают о себе, помогают советом и добрым словом.



Волонтеры не только проводят встречи в диспансере, но и берут под свое крыло онкопациентов после выписки. Это помощь в психологическом и реабилитационном направлениях, а также просто способы отвлечь человека от беды: театральная студия, рукоделие, медитации и другие действенные методы.





Елена Литинская



