Орловцы привезли бронзу с первенства России по перетягиванию каната
Турнир прошел в Одинцово.
Фото: БУ ДО ОО "СШ "Академия футбола им. Ю.П.Семина" в "ВКонтакте"
Команда Орловской области по перетягиванию каната стала бронзовым призером первенства России. Национальный турнир среди юниоров не старше 23 лет состоялся в городе Одинцово. В турнире приняли участие шесть сборных.
В смешанной весовой категории, где общий вес спортсменов составляет не более 560 килограммов, орловская команда завоевала бронзовые награды на первом для себя первенстве России.