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8:30, 20 марта 2024 года Орловцы привезли бронзу с первенства России по перетягиванию каната Турнир прошел в Одинцово.



Фото: БУ ДО ОО "СШ "Академия футбола им. Ю.П.Семина" в "ВКонтакте"

Команда Орловской области по перетягиванию каната стала бронзовым призером первенства России. Национальный турнир среди юниоров не старше 23 лет состоялся в городе Одинцово. В турнире приняли участие шесть сборных.



В смешанной весовой категории, где общий вес спортсменов составляет не более 560 килограммов, орловская команда завоевала бронзовые награды на первом для себя первенстве России.





Анастасия Дорохова



