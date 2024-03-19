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13:30, 19 марта 2024 года К осени в Орле откроют отделение помощи пьяным Оно появится на базе Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий.





В Орле откроют специализированное отделение помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Об этом заявили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.



Отделение развернут на базе Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. Для ремонта и покупки оборудования департаменту социальной защиты выделены лимиты бюджетных обязательств, сообщает региональный информационный портал.



Ориентировочная дата открытия – 1 сентября 2024-го года. Уже готова и прошла экспертизу проектно-сметная документация. Готовится объявление электронного аукциона.





