Главная » Новости



11:00, 20 марта 2024 года В Орле с матери в пользу сына взыскали полмиллиона рублей Женщина накопила крупный долг по алиментам.





Орловские приставы взыскали с матери более полумиллиона рублей по алиментам. Как рассказали в управлении ФССП региона, с 2013-го года женщину обязали выплачивать четверть дохода на содержание несовершеннолетнего сына.



Орловчанка долго игнорировала родительский долг, официально не работала. За это она не единожды привлекалась к уголовной ответственности.

В 2020-м году женщина трудоустроилась, и деньги стали удерживаться из зарплаты, однако долг погашался медленно.



Ребенку в мае 2024-го года уже исполнится 18 лет. В феврале должница получила в наследство деньги. Не желая мер принудительного исполнения, она сразу же оплатила весь долг в размере 582 тысяч рублей. Текущие платежи до момента совершеннолетия ребенка будут удерживаться из зарплаты женщины.





Артем Ежаков



