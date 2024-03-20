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11:00, 20 марта 2024 года

В Орле с матери в пользу сына взыскали полмиллиона рублей

Женщина накопила крупный долг по алиментам.


Орловские приставы взыскали с матери более полумиллиона рублей по алиментам. Как рассказали в управлении ФССП региона, с 2013-го года женщину обязали выплачивать четверть дохода на содержание несовершеннолетнего сына.

Орловчанка долго игнорировала родительский долг, официально не работала. За это она не единожды привлекалась к уголовной ответственности.
В 2020-м году женщина трудоустроилась, и деньги стали удерживаться из зарплаты, однако долг погашался медленно.

Ребенку в мае 2024-го года уже исполнится 18 лет. В феврале должница получила в наследство деньги. Не желая мер принудительного исполнения, она сразу же оплатила весь долг в размере 582 тысяч рублей. Текущие платежи до момента совершеннолетия ребенка будут удерживаться из зарплаты женщины.


Артем Ежаков
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