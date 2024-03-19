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16:30, 19 марта 2024 года В Орле состоялся творческий конкурс "Дети военной поры" Свои таланты показали школьники из 20 районов Орловщины.







Областной творческий конкурс "Дети военной поры" прошел во Дворце пионеров имени Гагарина в Орле. Дети выступали в трех номинациях: "Россия моя непобедимая", "Вспомните ребята" и "Орловщина земля моя родная".



В репертуаре пионеров были творческие номера, посвященные не только Великой Отечественной войне, но и современные песни. Жюри оценивало техническое мастерство и эмоциональность подачи.



В финале были определены победители. Но ребята признались: главное - участие и возможность подарить незабываемые эмоции.





Антон Сорокин



