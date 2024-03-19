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18:30, 19 марта 2024 года Ливенские каратисты завоевали медали открытого Кубка мира Награды привезли Сергей Жуковин и Валерия Цуканова.





Видео предоставлено ТК "Принт-ТВ" (г. Ливны)

Ливенские каратисты завоевали медали на турнире мирового уровня. С 8 по 10 марта Сергей Жуковин и Валерия Цуканова соревновались в Иваново на открытом Кубке мира по фудокан карате-до. Там собрались около 1300 участников из 15 стран.



Сергей Жуковин отличился в дисциплине "Ката", Валерия Цуканова – в дисциплине "Энбу". Оба завоевали бронзу.



Бронза — не единственная награда, которую привезла спортсменка. Второе место она заняла в индивидуальной "Ката", а золотые медали заслужила в командной "Ката" и в "Кихоне".





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ



