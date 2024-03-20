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7:30, 20 марта 2024 года Священник напутствовал орловцев, отправляющихся на фронт В зону СВО уехали еще четыре добровольца.



Фото: Епархиальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами

Из Орла проводили на фронт новую группу добровольцев, заключивших контракт с Минобороны РФ. Перед отправкой с ними пообщался священник.



Руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Сергий Гаврюшин прибыл в пункт отбора на военную службу по контракту, где совершил молебен. А после обратился к добровольцам с напутственным словом.



Каждому контрактнику отец Сергий передал крестик и иконку с 90 псалмом. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





Вести-Орёл



