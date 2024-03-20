Священник напутствовал орловцев, отправляющихся на фронт
В зону СВО уехали еще четыре добровольца.
Фото: Епархиальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами
Из Орла проводили на фронт новую группу добровольцев, заключивших контракт с Минобороны РФ. Перед отправкой с ними пообщался священник.
Руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Сергий Гаврюшин прибыл в пункт отбора на военную службу по контракту, где совершил молебен. А после обратился к добровольцам с напутственным словом.
Каждому контрактнику отец Сергий передал крестик и иконку с 90 псалмом. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.