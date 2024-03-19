В гимназии Болхова оформляют стену памяти погибших бойцов
Ученики и учителя хранят память о подвигах земляков.
В гимназии города Болхова ученики совместно с учителями оформляют парты героев и стену памяти.
Увековечили имя Александра Стефанова. Уроженец Болхова 17 лет отдал службе Родине. С первых дней специальной военной операции находился на передовой. Командир батальона легендарного 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. Погиб в бою 31 мая 2022-го года. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.
На стене расположены все бывшие гимназисты, так и не вернувшиеся домой. Стена оформлена не полностью, данные бойцов еще собираются.
Сейчас готовится новая памятная табличка в память об Алексее Дрожжине. 30 января после отпуска он вернулся к боевым задачам, а через три дня вместе с печальной новостью пришли и личные вещи Алексея.
Ученики гимназии вместе с гуманитарной помощью на фронт отправляют письма поддержки.