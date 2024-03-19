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14:30, 19 марта 2024 года В гимназии Болхова оформляют стену памяти погибших бойцов Ученики и учителя хранят память о подвигах земляков.







В гимназии города Болхова ученики совместно с учителями оформляют парты героев и стену памяти.



Увековечили имя Александра Стефанова. Уроженец Болхова 17 лет отдал службе Родине. С первых дней специальной военной операции находился на передовой. Командир батальона легендарного 104-го гвардейского десантно-штурмового полка. Погиб в бою 31 мая 2022-го года. Посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.



На стене расположены все бывшие гимназисты, так и не вернувшиеся домой. Стена оформлена не полностью, данные бойцов еще собираются.



Сейчас готовится новая памятная табличка в память об Алексее Дрожжине. 30 января после отпуска он вернулся к боевым задачам, а через три дня вместе с печальной новостью пришли и личные вещи Алексея.



Ученики гимназии вместе с гуманитарной помощью на фронт отправляют письма поддержки.





