Банковский эксперт разъяснила орловцам правила кредитных каникул

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13:00, 19 марта 2024 года
Банковский эксперт разъяснила орловцам правила кредитных каникулНаталья Киселева побеседовала на эту тему с корреспондентом ГТРК "Орел" Антоном Сорокиным.
В 2024-м году заработали постоянные кредитные каникулы. Теперь их можно брать по любым займам и кредитам, а не только по ипотеке, как раньше.
Кредитные каникулы – это отсрочка платежа по кредиту или займу.
Кредитными каникулами может воспользоваться человек, удовлетворяющий следующим требованиям:
• Если доходы снизились более чем на 30% по сравнению с предыдущими 12-ю месяцами;
• Если человек попал в зону чрезвычайной ситуации регионального, федерального, муниципального масштаба.
Чтобы подтвердить кредитные каникулы, нужно документально доказать случившееся – принести справку 2-НДФЛ, документы о полученном уроне. В случае ИП подойдет книга доходов – расходов.
Кредитные каникулы предоставляются сроком до полугода. Если требуется меньший срок, его можно оговорить при оформлении. В любой момент отсрочку можно прервать.
Антон Сорокин
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