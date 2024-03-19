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13:00, 19 марта 2024 года Банковский эксперт разъяснила орловцам правила кредитных каникул Наталья Киселева побеседовала на эту тему с корреспондентом ГТРК "Орел" Антоном Сорокиным.







В 2024-м году заработали постоянные кредитные каникулы. Теперь их можно брать по любым займам и кредитам, а не только по ипотеке, как раньше.



Кредитные каникулы – это отсрочка платежа по кредиту или займу.



Кредитными каникулами может воспользоваться человек, удовлетворяющий следующим требованиям:



• Если доходы снизились более чем на 30% по сравнению с предыдущими 12-ю месяцами;

• Если человек попал в зону чрезвычайной ситуации регионального, федерального, муниципального масштаба.



Чтобы подтвердить кредитные каникулы, нужно документально доказать случившееся – принести справку 2-НДФЛ, документы о полученном уроне. В случае ИП подойдет книга доходов – расходов.



Кредитные каникулы предоставляются сроком до полугода. Если требуется меньший срок, его можно оговорить при оформлении. В любой момент отсрочку можно прервать.





Антон Сорокин



