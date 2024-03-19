Под Орлом возводят производственный склад

На территории особой экономической зоны "Орел" продолжается строительство производственно-складского комплекса общей площадью 864 квадратных метра. Инвестиционный проект реализует ООО "РК Премикс".
Как пишетпортал Орловской области, склад необходим для производства кормовых добавок. Объект готов на 80%.
Статус резидента на территории особой экономической зоны "Орел" компания "РК Премикс" получила в июле 2020 года. Общий объем инвестиций - порядка 430 миллионов рублей, создано 12 рабочих мест. Здесь выпускают премиксы для крупного рогатого скота.