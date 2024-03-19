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11:00, 19 марта 2024 года

Орловские нейрохирурги впервые удалили грыжу под спинальной анестезией

До операции пациентка не ходила три месяца.


Нейрохирурги больницы Семашко удалили поясничную грыжу у 57-летней пациентки. Уникальность операции была в том, что впервые при таком вмешательстве в практике орловских врачей использовалось местное обезболивание – спинальная анестезия. К этому методу медики прибегли после консультаций со специалистами профильного федерального центра.

Как рассказали в больнице, этот метод сопряжен с высоким риском повреждения спинного мозга. Вмешательство шло на площади в несколько миллиметров. Любое неосторожное движение могло привести к непоправимым последствиям.

Метод пришлось использовать из-за общего состояния пациентки. В связи с онкологией у женщины удалили легкое. Ослабленный организм мог не перенести общее обезболивание.

Операцию провела команда в составе заведующего нейрохирургическим отделением Павла Бежина, врача-нейрохирурга Сергея Даниленко, врача-анестезиолога-реаниматолога Татьяны Поповой и старшей медсестры оперблока Ольги Муцаевой.

Уже на следующий день после операции пациентка, не ходившая три месяца, встала на ноги. На пятый день ее выписали домой.


Артем Ежаков
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