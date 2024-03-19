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12:00, 19 марта 2024 года В Орле прошли чемпионат и первенство ЦФО по киокусинкай В турнире участвовали более 400 спортсменов







Орел принял чемпионат и первенство ЦФО по киокусинкай в дисциплине кекусинкан. Соревновалось более 400 спортсменов из 12 регионов.



В активе орловцев четыре золотых, серебряная и три бронзовых награды.



Медали высшей пробы завоевали Савельева Полина, Ермолова Валерия, Черкесова Карина и Чикина Полина, второе место у Кириковой Марии, бронза у Соболевой Эмилии, Медведева Максима и Растегаева Владислава.









Анастасия Дорохова



