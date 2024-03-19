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12:30, 19 марта 2024 года Под Орлом водитель "Лады Гранты" протаранил световую опору Авария произошла на автодороге М-2 "Крым".



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вечером 18 марта, пострадал 19-летний водитель и его пассажир. Молодые люди двигались по трассе М- 2 "Крым" на автомобиле "Лада Гранта" со стороны Москвы в направлении Орла.



Авария произошла в районе 349-го километра около 20.25. Как сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением и врезался в световую опору. Судя по фото с места аварии, автомобиль восстановлению не подлежит.



В результате ДТП водитель "Гранты" получил травмы и был госпитализирован. 19-летний пассажир легковушки отпущен на амбулаторное лечение.





Сергей Мерцалов



