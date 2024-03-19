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11:30, 19 марта 2024 года Для борьбы с лесными пожарами Орловщина задействует 369 человек и 562 единицы техники Это предусмотрено сводным планом.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории Орловской области на период пожароопасного сезона 2024-го года. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Согласно плану, для предупреждения и ликвидации лесных пожаров предусмотрено привлечение 369 человек и 562 единицы противопожарной техники и оборудования.



Для совместного противодействия ЧС Орловщина будет сотрудничать с региональными лесными ведомствами Тульской, Курской, Липецкой, Калужской и Брянкой областей, брянским филиалом ФГАУ "Оборонлес" Минобороны России.





Артем Ежаков



