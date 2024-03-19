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14:00, 19 марта 2024 года В торговом центре Орла потушили условный пожар Учения прошли в Советском районе.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

В Орле на объекте с массовым пребыванием людей состоялось пожарно-тактическое учение. По легенде, пожар возник в складском помещении из-за нарушения правил пожарной безопасности. Необходимо было спасти граждан, которые находились внутри здания.



- Прибывшие к месту сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали условный пожар и эвакуировали людей из опасной зоны, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.



Как отметили в ведомстве, спасатели успешно отработали тактику тушения пожаров в торговых зданиях. Подобные учения в Орловской области продолжатся.





Сергей Мерцалов



