В торговом центре Орла потушили условный пожар

В Орле на объекте с массовым пребыванием людей состоялось пожарно-тактическое учение. По легенде, пожар возник в складском помещении из-за нарушения правил пожарной безопасности. Необходимо было спасти граждан, которые находились внутри здания.
- Прибывшие к месту сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали условный пожар и эвакуировали людей из опасной зоны, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.
Как отметили в ведомстве, спасатели успешно отработали тактику тушения пожаров в торговых зданиях. Подобные учения в Орловской области продолжатся.