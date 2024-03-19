Главная » Новости



10:00, 19 марта 2024 года Орловской области выделят порядка 200 миллионов рублей на лекарства против гепатита С Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.





По поручению президента России Владимира Путина в ближайшие три года на закупку лекарств для больных хроническим вирусным гепатитом С будет дополнительно направляться по 4,5 миллиарда рублей ежегодно. Распоряжение о финансировании подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"С учетом вложений самих регионов общий объем средств на такие цели в течение трех лет составит порядка 18 миллиардов рублей", – цитирует Михаила Мишустина сайт Кабмина На эти деньги купят препараты для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. Лекарствами обеспечат более 75,8 тысячи человек.



Орловской области в 2024-м выделят 65,7 миллиона рублей, в 2025-м – почти 66,8 миллиона, в 2026-м – 67,7 миллиона.





Артем Ежаков



