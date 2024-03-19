вторник 19.03.2024 12:52:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

10:00, 19 марта 2024 года

Орловской области выделят порядка 200 миллионов рублей на лекарства против гепатита С

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.


По поручению президента России Владимира Путина в ближайшие три года на закупку лекарств для больных хроническим вирусным гепатитом С будет дополнительно направляться по 4,5 миллиарда рублей ежегодно. Распоряжение о финансировании подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"С учетом вложений самих регионов общий объем средств на такие цели в течение трех лет составит порядка 18 миллиардов рублей", – цитирует Михаила Мишустина сайт Кабмина.
На эти деньги купят препараты для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. Лекарствами обеспечат более 75,8 тысячи человек.

Орловской области в 2024-м выделят 65,7 миллиона рублей, в 2025-м – почти 66,8 миллиона, в 2026-м – 67,7 миллиона.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.