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10:30, 19 марта 2024 года В Орловской области на единый номер "112" поступает тысяча обращений в сутки Не все звонки носят экстренный характер, но каждому обратившемуся обязательно помогут.







В Орловской области на единый номер "112" поступает около тысячи обращений в сутки. Оператор с помощью специального программного обеспечения способен отправить на место вызова пожарных, медиков и сотрудников полиции.



Не все звонки носят экстренный характер. Тем, кто нуждается, обязательно сообщат, куда можно обратиться за помощью.



Заболев, человек обращается к врачу. Проконсультироваться можно и по телефону. Специалисты Единого диспетчерского центра на связи круглые сутки. Они помогут разобраться в симптомах, выслушают жалобы. В случае необходимости на нужное место приедет бригада скорой помощи.





Владимир Маряшин



