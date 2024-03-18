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20:45, 18 марта 2024 года Явка на выборах в Орловской области составила 78,7% Голос отдали более 460 тысяч человек.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области явка избирателей на выборах президента России составила 78,7%. Такие цифры озвучила руководитель регионального избиркома Лилия Пиняева на заседании комиссии 18 марта.



Как сообщила Лилия Пиняева, участие в выборах приняли 462 025 человек. За Владимира Путина проголосовали 80,23%, за Владислава Даванкова – 4,35%, за Леонида Слуцкого – 4,25%, за Николая Харитонова – 9,14%.



Председатель избирательной комиссии региона поблагодарил за слаженную работу коллег, наблюдателей и журналистов.





Сергей Силаев



