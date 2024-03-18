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20:30, 18 марта 2024 года В Орле концерт по случаю воссоединения Крыма с Россией посетили более четырех тысяч человек 18 марта 2024 – десятая годовщина.



Фото: "Телеграммы из Орла"

На концерте в центре Орла 18 марта по случаю воссоединения Крыма и Севастополя с Россией побывали 4,1 тысячи человек. Масштабное мероприятие прошло на площади Ленина.



На сценическую площадку вышли лучшие творческие коллективы региона, а концертную программу открыло дефиле с флагами цвета "триколор", сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".



Также жители и гости областного центра послушали выступление участника СВО и спели гимн Российской Федерации вместе со сводным ансамблем Орловского городского центра культуры.





Сергей Силаев



