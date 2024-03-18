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19:45, 18 марта 2024 года Под Орлом не разъехались две фуры Пострадал один человек.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловском округе, около деревни Становое, на дороге М-2 "Крым" утром произошло ДТП. Один из грузовиков опрокинулся.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, в аварии пострадал один человек. На месте работали спасатели.





Сергей Силаев



