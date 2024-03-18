Главная » Новости



18:30, 18 марта 2024 года В Орловской области стартовала акция "Сообщи, где торгуют смертью" О фактах незаконного потребления и сбыта наркотиков можно сообщить в полицию.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине стартовал первый этап антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Она продлится с 18 до 29 марта.



Сообщить о лицах, причастных к незаконному сбыту наркотиков или действующих наркопритонах можно на телефон доверия УМВД России по Орловской области: (4862) 41-38-56. Также можно обратиться в дежурную часть по телефону "02" (для мобильных "102") или по номеру (4862) 43-32-32.



Информацию о рекламе наркотических средств и психотропных веществ на асфальте, зданиях и сооружениях, принимают на электронную почту: narkostop57@mvd.ru, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Вести-Орёл



