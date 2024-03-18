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18:30, 18 марта 2024 года

В Орловской области стартовала акция "Сообщи, где торгуют смертью"

О фактах незаконного потребления и сбыта наркотиков можно сообщить в полицию.

Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине стартовал первый этап антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Она продлится с 18 до 29 марта.

Сообщить о лицах, причастных к незаконному сбыту наркотиков или действующих наркопритонах можно на телефон доверия УМВД России по Орловской области: (4862) 41-38-56. Также можно обратиться в дежурную часть по телефону "02" (для мобильных "102") или по номеру (4862) 43-32-32.

Информацию о рекламе наркотических средств и психотропных веществ на асфальте, зданиях и сооружениях, принимают на электронную почту: narkostop57@mvd.ru, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.


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