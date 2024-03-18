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19:00, 18 марта 2024 года В Орловской области вырос ВРП и составил почти 390 миллиардов рублей Итоги социально-экономического развития региона обсудили на заседании правительства.



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Предварительные итоги социально-экономического развития Орловской области за 2023 году обсудили 18 марта на заседании правительства региона. Валовый региональный продукт в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом почти на 20 миллиардов рублей и составил 389,2 миллиарда.



– В условиях жесточайших антироссийских санкций, благодаря принятым мерам государственного регулирования и поддержки, трудовыми усилиями орловчан обеспечена стабильная ситуация и положительная динамика по важнейшим показателям: валовый региональный продукт, промышленное производство, ввод жилья, - подчеркнул глава региона Андрей Клычков.



Также индекс промышленного производства по итогам 2023 года составил 100,2% к предыдущему году. Отгружено промышленных товаров на 239 миллиардов рублей. Объем производства продукции сельского хозяйства за 2023 год составил 126,8 миллиарда рублей, или 113,4 к 2022 году в сопоставимых ценах.





Сергей Силаев



