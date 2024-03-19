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8:30, 19 марта 2024 года

В Орле открылась фотовыставка "Содействие Жизни"

На 10 холстах - истории пациенток, победивших рак.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Орловском онкодиспансере открылась фотовыставка "Содействие Жизни". Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, представленные работы призваны поддержать тех, кто впервые столкнулся с серьезным онкозаболеванием, и тех, кто уже проходит лечение.

Главные героини выставки - волонтеры благотворительного фонда помощи людям с онкологическими заболеваниями и их семьям "Содействие". После победы над срашным диагнозом они продолжили поддерживать тех, кому это необходимо. Каждый месяц женщины приходят в отделения онкодиспансера и встречаются с пациентами, делятся своим опытом и отвечают на их вопросы.

- Эта выставка дает возможность познакомить наших пациентов с историями таких же пациентов, которые перенесли серьезное онкозаболевание и могут поделиться своим жизненным опытом. Важный залог выздоровления - это не только лечение, но и психоэмоциональная поддержка, - рассказал главный внештатный онколог департамента здравоохранения Орловской области Сергей Серегин.


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