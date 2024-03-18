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15:30, 18 марта 2024 года В жестком ДТП под Орлом пострадал человек Он был за рулем "Рено Дастер".



Фото: тг-канал "Кромы|Новости поселка, района и региона"

В Кромском районе Орловской области утром 18 марта столкнулись "Рено Дастер" и грузовик "SHACMAH".



Предварительно установлено, что 40-летний водитель "Дастера", который ехал в сторону Москвы, выехал на встречу и столкнулся с грузовиком, которым управлял 25-летний водитель. В результате водителю "Рено Дастер" потребовалась госпитализация, рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Легковушка пострадала очень сильно, грузовик получил меньший урон.





На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.





Сергей Силаев



