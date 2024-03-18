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17:00, 18 марта 2024 года В Орловской области за год число самозанятых увеличилось в 1,5 раза Сейчас их в регионе - более 30 тысяч человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

За минувший год в Орловской области количество самозанятых граждан выросло до 30 тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем в начале 2023 года. Также на Орловщине зарегистрировано около 18 тысяч индивидуальных предпринимателей, более 6,3 тысяч микропредприятий и 707 малых предприятий.



Малый бизнес за год создал в регионе 673 новых рабочих места. В бюджет области по специальным режимам налогообложения заплачено около 3,2 миллиарда рублей.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", всего в 2023 году численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, составила 111,5 тысяч человек.









Сергей Мерцалов



