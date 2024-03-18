понедельник 18.03.2024 19:55:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

17:00, 18 марта 2024 года

В Орловской области за год число самозанятых увеличилось в 1,5 раза

Сейчас их в регионе - более 30 тысяч человек.

Фото: архив "Вести-Орел"

За минувший год в Орловской области количество самозанятых граждан выросло до 30 тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем в начале 2023 года. Также на Орловщине зарегистрировано около 18 тысяч индивидуальных предпринимателей, более 6,3 тысяч микропредприятий и 707 малых предприятий.

Малый бизнес за год создал в регионе 673 новых рабочих места. В бюджет области по специальным режимам налогообложения заплачено около 3,2 миллиарда рублей.

Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", всего в 2023 году численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, составила 111,5 тысяч человек.




Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.