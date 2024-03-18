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16:30, 18 марта 2024 года Орловские волонтеры помогают ветеранам с работой по дому По официальным данным, в регионе более 7000 добровольцев.







Орловские волонтеры помогают ветеранам с работой по дому. Как отметил руководитель Орловского регионального отделения движения "Волонтеры победы" Кирилл Ишков, визиты добровольцы не приурочивают к конкретным датам, стараются приходить в гости чаще. Ветераны всегда на связи – им подарили телефоны.



По официальным данным в Орловской области более 7000 волонтеров, по неофициальным – вдвое больше.



Совсем не обязательно быть волонтером или дожидаться тематических дат для проявления доброты. Например, коллектив ГТРК "Орел" уже традиционно устраивает раз в год такой день. Всем коллективом мы выезжаем помогать храму в Болхове.





Антон Сорокин



