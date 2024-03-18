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17:30, 18 марта 2024 года Почти в 50 населенных пунктах Орловщины появятся вышки связи Их построят в 2024 году.



Фото: архив

В 2024 году в 48 населенных пунктах Орловской области планируют построить вышки связи. Речь об этом шла на аппаратном совещании.



По состоянию на 1 января 2023 года 76,5% домохозяйств было обеспечено широкополосным доступом в интернет. Показатели помог обеспечить региональный проект "Информационная инфраструктура" в 2019-2021 годах.



Также в 2023 году в рамках устранения цифрового неравенства жители 45 населенных пунктов получили услуги подвижной телефонной связи и мобильного доступа в интернет. По информации пресс-службы облправительства, в 2024 году для обеспечения связью и интернетом орловцев построят еще 48 вышек.





Сергей Силаев



