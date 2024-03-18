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14:30, 18 марта 2024 года В деле замглавврача и главбуха роддома в Орле появились новые эпизоды Расследование уголовного дела продолжается.





СУ СК России по Орловской области продолжает расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача и главного бухгалтера БУЗ ОО "Родильный дом". Им вменяют 38 эпизодов преступления, предусмотренного по статье "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".



Как рассказали в ведомстве, в рамках расследования во взаимодействии с управлениями ФСБ и МВД по региону дополнительно установлены 11 эпизодов преступной деятельности обвиняемых.

"Следствием установлено, что обвиняемые с января 2019-го по январь 2023-го года получили от 49 сотрудников БУЗ ОО «Родильный дом» в виде взяток денежные средства на сумму свыше 5,4 миллиона рублей за общее покровительство по службе, в том числе за содействие в начислении им премий и иных выплат стимулирующего характера", – рассказали в СУ СК России по Орловской области.





Артем Ежаков



