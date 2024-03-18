Главная » Новости



12:23, 18 марта 2024 года В центре Орла запретят движение и стоянку автомобилей Ограничения для водителей введут 18 марта.



Фото: архив "Вести-Орел"

В связи с проведением концертов в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией, в центре Орла введут временный запрет на движение и стоянку транспорта. Как сообщили в городской администрации, ограничения будут действовать 18 марта с 18:30 до 22:00.



Движение и стоянку автомобилей на это время запретят на улице Максима Горького (от улицы Брестской до улицы Пионерской), на улице Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора), на улице Пролетарская гора, на площади Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора).





Вести-Орёл



