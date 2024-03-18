понедельник 18.03.2024 15:25:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

12:23, 18 марта 2024 года

В центре Орла запретят движение и стоянку автомобилей

Ограничения для водителей введут 18 марта.

Фото: архив "Вести-Орел"

В связи с проведением концертов в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией, в центре Орла введут временный запрет на движение и стоянку транспорта. Как сообщили в городской администрации, ограничения будут действовать 18 марта с 18:30 до 22:00.

Движение и стоянку автомобилей на это время запретят на улице Максима Горького (от улицы Брестской до улицы Пионерской), на улице Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора), на улице Пролетарская гора, на площади Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора).


Вести-Орёл
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.