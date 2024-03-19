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9:00, 19 марта 2024 года

Житель Орла погасил 143 штрафа после вмешательства приставов

За превышение скорости и другие нарушения ПДД мужчина накопил задолженностей на 148 тысяч рублей.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловец накопил 143 штрафа за нарушение ПДД на сумму более 148 тысяч рублей. Погашать их он не спешил, пока в дело не вмешались судебные приставы.

Приставы проверили имущественное положение должника и вынесли постановление о запрете регистрационных действий на его автомобиль. Одновременно мужчине разъяснили, что в случае не исполнения требований денежные средства спишут с расчетных счетов в кредитных организациях.

- Принятые меры принесли результат, не дожидаясь списания денежных с средств с расчетных счетов, гражданин отплатил не только задолженность в полном объеме, но и исполнительский сбор на общую сумму 137 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Орловской области.


Сергей Мерцалов
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