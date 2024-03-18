В Орле побывал коллекционер раритетных проекторов и фотоаппаратов
Григорий Курочкин собрал полсотни экземпляров.
В Орле побывал коллекционер раритетных проекторов и фотоаппаратов Григорий Курочкин. Юноша собрал полсотни экземпляров и ездит с ними по городам России.
Его приглашают на мероприятия, где актуален показ фильмов на старой кинопленке. В Орел приехал специально – на юбилей организации, чтобы прокрутить фильм, снятый полвека назад.
В своей подмосковной школе Григорий Курочкин стал вести кружок "Проекция". Там не только смотрят фильмы, но и изучают устройства и различия разных киноаппаратов, учатся демонстрировать пленочные фильмы и ремонтировать аппаратуру. Сейчас собирают гибрид из разных запчастей.