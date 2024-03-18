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12:59, 18 марта 2024 года В Орле откроется единый многопрофильный центр военной подготовки О планах рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ России Алексей Петрыкин.







В Орле откроется единый многопрофильный центр военной подготовки. О планах рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ России Алексей Петрыкин.



В многофункциональном центре смогут заниматься дети от 10 лет. Они получат азы медицинской и огневой подготовки, освоят приемы самообороны, изучат топографию и устав.



Также планируется вести подготовку граждан по военно-учетным специальностям. Помимо этого, специалисты будут заниматься с военными запаса и кандидатами в добровольческие дружины.





Юлия Опанасюк



