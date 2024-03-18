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15:00, 18 марта 2024 года Орел принял рекордное по составу первенство России по армрестлингу Сотни спортсменов боролись в Орле за медали главного турнира страны.







Орел продолжает принимать все крупнейшие соревнования по армрестлингу. Так, в первенстве России приняли участие 700 спортсменов из 48 регионов страны.



Юношей – больше, но девушки также активно интересуются этим видом спорта. Например, кому-то приходится тренироваться с юношами, чтобы подготовиться к важным соревнованиям.



Завершит череду национальных турниров по армрестлингу в Орле чемпионат страны. Он состоится в апреле.





Анастасия Дорохова



