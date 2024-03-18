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12:00, 18 марта 2024 года

У верующих орловцев начался Великий пост

Он продлится до 4 мая.


18 марта у православных орловцев начался Великий пост. В этом году он продлится до 4 мая.

Верующие в это время уделяют особенное внимание молитве и покаянию, отказываются от мясных и молочных продуктов.

Великий пост считается самым строгим из христианских постов, он подготавливает к Светлому Христову Воскресению.
Тихон, митрополит Орловский и Болховский: "Мы должны, когда постимся, молиться. Если человек ест сухари, но при этом всех осуждает, то для него это не пост. Если человек по своей болезни ест молочные продукты, но при этом молится, укоряет себя, видит свои грехи, то это для него самый серьезный пост".



Артем Ежаков
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