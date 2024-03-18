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11:00, 18 марта 2024 года

Выборы в Орловской области прошли без нарушений

В регионе работало почти 700 избирательных участков.



Патриотическая Орловщина показала весомую поддержку России Владимиру Путину. В регионе действующий глава государства на выборах предварительно набрал 80,23 процента голосов. Николай Харитонов набрал 9,14 процента, Владислав Даванков – 4,35 процента, Леонид Слуцкий – 4,25 процента голосов.
"Голосование на территории нашего региона было организовано на требуемом уровне. Жалоб и замечаний на решения и действия комиссий не поступало. Выборы прошли в штатном режиме", – рассказала председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева.
Орловцы голосовали активно. Явка по последним данным составила 76,1 процента. Выборы прошли с 15 по 17 марта. В регионе работало почти 700 избирательных участков, включая пункты в больницах и СИЗО. За ходом голосования следили больше двух тысяч наблюдателей.

Порядка трех с половиной тысяч человек проголосовали впервые. К тем, кто сам посетить участок не мог, пришли на дом.
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