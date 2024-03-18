Стали известны победители орловского регионального этапа олимпиады школьников
Он завершился в конце февраля.
Стали известны победители орловского регионального этапа олимпиады школьников. Он прошел с 10 января по 29 февраля.
Известны имена победителей и призеров по таким дисциплинам, как география, литература, право, физкультура, технология, немецкий язык, математика, физика, обществознание, экология, китайский язык, ОБЖ, английский язык.
С именами победителей и призеров можно ознакомиться по ссылке.