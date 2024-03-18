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9:23, 18 марта 2024 года В Орле пройдет концерт в честь юбилея воссоединения Крыма с Россией Он начнется в 19:00 18 марта.





18 марта в России проходят праздничные мероприятия по случаю 10-летнего юбилея воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В 19:00 на площади Ленина в Орле начнется митинг-концерт с участием творческих коллективов, посвященный этому историческому событию.



16 марта 2014-го года на фоне госпереворота на Украине в Крыму и Севастополе прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией. За него высказались больше 96,7% и 95,6% проголосовавших жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014-го года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.



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Артем Ежаков



