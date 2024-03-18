За Владимира Путина проголосовали больше 80% орловцев
Таковы предварительные итоги голосования.
В Орловской области на выборах президента России за Владимира Путина проголосовали 80,23% избирателей. Таковы предварительные итоги голосования, опубликованные облизбиркомом. Николай Харитонов набрал 9,14% голосов. У Владислава Даванкова – 4,35%. Леонид Слуцкий получил 4,25% голосов.
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. На Орловщине работали почти 700 избирательных участков. За голосованием следили больше двух тысяч наблюдателей.