Путин лидирует в Орловской области с 83,23% голосов
Это данные после обработки 0,72% протоколов.
Фото: архив "Вести-Орел"
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Орловской области с 83,23% голосов после обработки 0,72% протоколов. Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, в нашем регионе Владимир Путин набирает 83,23%, голосов, Владислав Даванков - 6,99%, Николай Харитонов - 4,39%, Леонид Слуцкий - 2,88%.