Андрей Клычков поблагодарил жителей Орловщины, проголосовавших на выборах президента
На избирательные участки пришли более 450 тысяч орловцев.
Фото: архив "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков искренне поблагодарил всех, кто принял участие в выборах президента России. Также он выразил благодарность представителям силовых структур, членам избирательных комиссий, наблюдателям, всем гражданам, которые обеспечивали безопасность и строгое соблюдение законодательства избирательного процесса.
- Несмотря на бесчеловечные попытки противника посеять панику и расшатать наше единство, мы стали только крепче и увереннее. Никакие диверсии, желание запугать не смогли сломить нашу веру и характер, - отметил глава региона в своем телеграм-канале.
Он поблагодарил военнослужащих, которые находятся в зоне боевых действий, стоят на защите российской границы.
- В эти дни они совершают невероятные подвиги мужества и отваги. Это настоящие герои! Низкий поклон! - подчеркнул Андрей Клычков.