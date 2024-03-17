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21:40, 17 марта 2024 года

Андрей Клычков поблагодарил жителей Орловщины, проголосовавших на выборах президента

На избирательные участки пришли более 450 тысяч орловцев.

Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков искренне поблагодарил всех, кто принял участие в выборах президента России. Также он выразил благодарность представителям силовых структур, членам избирательных комиссий, наблюдателям, всем гражданам, которые обеспечивали безопасность и строгое соблюдение законодательства избирательного процесса. 

- Несмотря на бесчеловечные попытки противника посеять панику и расшатать наше единство, мы стали только крепче и увереннее. Никакие диверсии, желание запугать не смогли сломить нашу веру и характер, - отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил военнослужащих, которые находятся в зоне боевых действий, стоят на защите российской границы.

- В эти дни они совершают невероятные подвиги мужества и отваги. Это настоящие герои! Низкий поклон! - подчеркнул Андрей Клычков. 




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