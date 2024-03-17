Появились предварительные итоги голосования на выборах президента РФ

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21:23, 17 марта 2024 года
Появились предварительные итоги голосования на выборах президента РФДействующий глава государства набирает 87,7% голосов.
После обработки 24,4% протоколов действующий президент России Владимир Путин набирает 87,7% голосов избирателей. Об этом сообщает ЦИК РФ.
Николай Харитонов от КПРФ занимает второе место - 3,9% голосов. Третьим идет Владислав Даванков - 3,8%, Леонид Слуцкий набирает около 3% голосов.
Общая федеральная явка на выборах президента РФ составила 74,22%, рассказал зампред ЦИК РФ Николай Булаев.
Вести-Орёл
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