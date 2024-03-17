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21:06, 17 марта 2024 года Выборы в Орловской области прошли в штатном режиме Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии региона Лилия Пиняева.







17 марта на Орловщине завершилось голосование на выборах президента РФ. Избирательные участки закрылись в 20.00. Комиссии приступили к подсчету голосов. Об этом ГТРК "Орел" сообщила председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева.



- Голосование на территории нашего региона было организовано на требуемом уровне. Жалоб и замечаний на решения и действия комиссий не поступало. Выборы прошли в штатном режиме, - рассказала Лилия Пиняева.



Отметим, что в выборах главы государства на Орловщине приняли участие более 450 тысяч избирателей.





Вести-Орёл



