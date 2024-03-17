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20:25, 17 марта 2024 года В Орловской области завершилось голосование на выборах президента РФ Все избирательные участки закрылись в 20.00.



Фото: архив "Вести-Орел"

Трехдневное голосование на выборах президента России завершилось в Орловской области. Явка избирателей по данным на 18.00 составила 76,10%. Комиссии приступили к подсчету голосов.



Активнее всех голосовали жители Сосковского, Знаменского и Колпнянского районов, явка там - более 94%. Высокую явку также показали в Мценском, Глазуновском, Краснозоренском, Троснянском и Шаблыкинском районах.



Нарушений во время выборов общественные наблюдатели и члены участковых избирательных комиссий на Орловщине не выявили. Голосование проходило в штатном режиме.





Сергей Мерцалов



