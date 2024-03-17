В трех районах Орла отключат горячую воду

Сотрудники АО "Квадра" проведет плановую проверку бойлеров ЦТП, находящихся на улицах 4-я Курская, Московское шоссе, Пожарная, Брестская, 1-я Курская, Металлургов. В связи с этим потребуется временное отключение горячей воды.
18 марта, с 9:00 до 13:00, ограничения затронут адреса:
• ул. 4 Курская, д. 8, 16;
• ул. Новосильская, д. 3, 10, 12;
• ул. пер. Речной, д. 15, 15а;
• ул. Фомина д. 23, 25;
• ул. Московское шоссе, д. 139, 145, 149, 151, 153;
• ул. Орловских партизан, д. 3, 5, 7, 9;
• ул. Пожарная д.78.
19 марта, с 9:00 до 13:00, ограничения затронут адреса:
• ул. Брестская, д. 8, 10, 12;
• ул. Ленина, д. 29;
• ул. 1-я Курская, д. 54;
• ул. Металлургов, д. 42, 46, 46а, 48, 50, 52.