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18:00, 17 марта 2024 года На Орловщине проголосовали уже более 73% избирателей До окончания выборов президента РФ осталось несколько часов.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области в голосовании на выборах президента РФ приняли участие 73,27% избирателей. Такие данные по состоянию на 15.00 предоставили в Избирательной комиссии региона.



Голосование в этом году проводится в течение трех дней, с 15 по 17 марта. В Орловской области работает 684 избирательных участка. В качестве наблюдателей зарегистрировано 2052 человека. Участки закроются в 20.00.





Вести-Орёл



